Политика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. По его словам, «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем.
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В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

РЕН ТВ20:19

В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях

РИА Новости19:04

Министр обороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии

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Польский министр винит Москву в том, что Варшава не получила репарации за Вторую мировую

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