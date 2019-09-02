Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией. Об этом он в эфире Польского телевидения.

Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии

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