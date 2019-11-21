Экономика
REGNUMВ Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
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Общество
В Кремле состоялась церемония вручения наград
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Экономика
Путин отметил зависимость от работы ФНС строительных вопросов
От работы Федеральной налоговой службы (ФНС) России зависит решение многих вопросов строительства государства.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Происшествия
В Твери задержали ректора медицинского университета
Пресс-служба СУ СКР по Тверской области сообщает о том, что в начале 2019 года Чичановская трудоустроила в университет двух знакомых, не имеющих неоходимого стажа работы и квалификации.
Наука
Автор методики CRIPSR призвала не допустить появления «детей под заказ»
Дженнифер Дудна опасается, что развитие средств редактирования генома делает возможность появления детей «под заказ» настолько привлекательной, что устоять перед соблазном применить новые методики на практике сможет далеко не каждый ученый.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Игры
Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры
Настал тот день, когда Valve наконец-то официально представила Half-Life: Alyx - первый за последние 12 лет проект в культовой вселенной.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Кино
«Холодное сердце 2» высоко оценили критики
Мультфильм «Холодное сердце 2», созданный студией The Walt Dusney, получил высокую оценку западных кинокритиков.
Политика
Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения попыткой переворота
21 ноября генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Футбол
Дзюба пропустил тренировку «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему сегодняшнюю тренировку клуба пропускал форвард Артем Дзюба.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Политика
Вучич заявил, что Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не будет вступать ни в НАТО, ни в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает агентство ТАСС.
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10
Политика
Зеленский лично встретил возвращенные Россией украинские корабли
Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил корабли, возвращенные Россией после инцидента в Керченском проливе.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».