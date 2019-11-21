Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

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