Экономика
REGNUMВ Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Макаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса
Парламентская газета20 ноября в 05:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:33, Вашингтон
Происшествия
В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Происшествия
Российская школьница взяла телефон в ванную и умерла от удара током
В якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату.
Театры
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Хоккей
Малкин вышел на 84-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
83-ю строчку в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер (1020). Лучшим является Уэйн Гретцки (2857).
Хоккей
Барыс — Ак Барс 0:3 (2-й период)
Форварды Вячеслав Лещенко и Никита Дыняк дебютируют в составе "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" из Нур-Султана, нападающий казанцев Олег Ли вернулся в строй после травмы, сообщается на официальном сайте лиги.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся во МХАТ
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Технологии
Дуров призывает удалить приложение WhatsApp
В своём Telegram-канале Павел Дуров сделал заявление, в котором назвал популярный мессенджер WhatsApp троянским конём.
Общество
Шоу Victoria’s Secret официально отменили
В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Здоровье
Подмосковные врачи удалили из глаза пациента трехсантиметрового червя
"В результате из глаза пациента был удален червь, размер которого достигал 3-х сантиметров", - сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Футбол
Сборная России сыграет в матче Евро-2020 против Дании в Копенгагене
Сборная России по футболу в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года сыграет с командой Дании в Копенгагене.
Общество
Яхту финского бизнесмена не выпускают из «Брусничного»
В морском пункте пропуска «Брусничное» продолжается история, главными героями которой стали финский бизнесмен Ярмо Ахонен и его яхта.
Армия и оружие
ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин
Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Политика
Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Музыка