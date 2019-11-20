Экономика
REGNUMВ Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
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Макаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса
Парламентская газета20 ноября в 05:30
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