Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
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Андрей Макаров
Юрист
Советский и российский юрист, российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы I, II, IV, V, VI, VII созывов, член фракции «Единая Россия», председатель комитета по бюджету и налогам. Один из авторов части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
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