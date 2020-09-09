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Российская газета
Российская газета

В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым

В нижней палате парламента прокомментировали сообщения о наложении ареста на 65 самолетов за полеты в Крым. Депутат ГД Михаил Шеремет назвал этот шаг "хамством". О решении на тему заочного ареста ранее сообщил офис генерального прокурора Украины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме назвали «хамством» заочный арест Украиной российских самолетов

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.
РИА Новостивчера в 15:29
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Заочный арест российских самолетов Украиной сочли «кислотным решением»

РЕН ТВ17:54
РИА Новости

В Госдуме назвали «хамством» заочный арест Украиной российских самолетов

РИА Новостивчера в 15:29
Известия

На Украине арестовали 65 российских самолетов

Известия17:49
Lenta.ru

В Госдуме отреагировали на арест Украиной летавших в Крым российских самолетов

Lenta.ruвчера в 16:35
Газета.Ru

В ГД прокомментировали арест 65 российских самолетов Украиной

Газета.Ruвчера в 16:23
Российская газета

В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым

Российская газетавчера в 15:54
Life.ru

«Кислотные и агрессивные решения». В Госдуме назвали наглостью и хамством «арест» Украиной 65 российских самолётов

Life.ruвчера в 16:54

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
RT на русскомвчера в 09:30
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США намерены получить вакцину от COVID-19 до конца 2020 года

Руководство США планирует получить вакцину от коронавирусной инфекции до конца 2020 года, несмотря на приостановку испытаний компанией AstraZeneca, заявила в среду, 9 сентября, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Известиявчера в 15:22
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РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.
Чемпионатвчера в 11:47

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru8 сентября в 07:01