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Российская газета
Российская газета

В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым

В нижней палате парламента прокомментировали сообщения о наложении ареста на 65 самолетов за полеты в Крым. Депутат ГД Михаил Шеремет назвал этот шаг "хамством". О решении на тему заочного ареста ранее сообщил офис генерального прокурора Украины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме назвали «хамством» заочный арест Украиной российских самолетов

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.
РИА Новостивчера в 15:29
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Заочный арест российских самолетов Украиной сочли «кислотным решением»

РЕН ТВ17:54
Российская газета

В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым

Российская газетавчера в 15:54
Известия

На Украине арестовали 65 российских самолетов

Известия17:49
Lenta.ru

В Госдуме отреагировали на арест Украиной летавших в Крым российских самолетов

Lenta.ruвчера в 16:35
Газета.Ru

В ГД прокомментировали арест 65 российских самолетов Украиной

Газета.Ruвчера в 16:23
Life.ru

«Кислотные и агрессивные решения». В Госдуме назвали наглостью и хамством «арест» Украиной 65 российских самолётов

Life.ruвчера в 16:54
РИА Новости

В Госдуме назвали «хамством» заочный арест Украиной российских самолетов

РИА Новостивчера в 15:29

Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса

На очереди — 1998 год, который запомнился россиянам в первую очередь страшным экономическим кризисом: рубль упал, многие предприятия закрылись, тысячи людей остались без работы и средств к существованию.
Lenta.ru7 сентября в 13:00
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Власти разрешат рыбакам-любителям из Мурманской области продавать улов

Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса поддержала идею Мурманской области о легализации продажи улова водных биологических ресурсов рыбаками-любителями.
Би-портвчера в 10:37

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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