В нижней палате парламента прокомментировали сообщения о наложении ареста на 65 самолетов за полеты в Крым. Депутат ГД Михаил Шеремет назвал этот шаг "хамством". О решении на тему заочного ареста ранее сообщил офис генерального прокурора Украины.

С чего всё началось В Госдуме назвали «хамством» заочный арест Украиной российских самолетов Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится. РИА Новости вчера в 15:29