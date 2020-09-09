В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым
В нижней палате парламента прокомментировали сообщения о наложении ареста на 65 самолетов за полеты в Крым. Депутат ГД Михаил Шеремет назвал этот шаг "хамством". О решении на тему заочного ареста ранее сообщил офис генерального прокурора Украины.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме назвали «хамством» заочный арест Украиной российских самолетов
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.
РИА Новостивчера в 15:29
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