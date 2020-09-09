Известия 5

В нижней палате парламента прокомментировали сообщения о наложении ареста на 65 самолетов за полеты в Крым. Депутат ГД Михаил Шеремет назвал этот шаг "хамством". О решении на тему заочного ареста ранее сообщил офис генерального прокурора Украины.