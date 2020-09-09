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Российская газета
Российская газета

В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым

В нижней палате парламента прокомментировали сообщения о наложении ареста на 65 самолетов за полеты в Крым. Депутат ГД Михаил Шеремет назвал этот шаг "хамством". О решении на тему заочного ареста ранее сообщил офис генерального прокурора Украины.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме назвали «хамством» заочный арест Украиной российских самолетов

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.
РИА Новостивчера в 15:29
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Заочный арест российских самолетов Украиной сочли «кислотным решением»

РЕН ТВ17:54
Российская газета

В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым

Российская газетавчера в 15:54
Известия

На Украине арестовали 65 российских самолетов

Известия17:49
Lenta.ru

В Госдуме отреагировали на арест Украиной летавших в Крым российских самолетов

Lenta.ruвчера в 16:35
Газета.Ru

В ГД прокомментировали арест 65 российских самолетов Украиной

Газета.Ruвчера в 16:23
Life.ru

«Кислотные и агрессивные решения». В Госдуме назвали наглостью и хамством «арест» Украиной 65 российских самолётов

Life.ruвчера в 16:54
РИА Новости

В Госдуме назвали «хамством» заочный арест Украиной российских самолетов

РИА Новостивчера в 15:29

Ефремов объявил, что Пашаев не будет представлять его в апелляции

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным по делу о смертельном ДТП, заявил, что его адвокат Эльман Пашаев не будет представлять его в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
Газета.Ruвчера в 15:02
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В Благовещенске с дома падали кирпичи: возбуждено уголовное дело

Благовещенск, 9 сентября 2020, 11:35 — REGNUM В Благовещенске Амурской области на протяжении уже долгого времени не могут решить проблемы с падающими облицовочными кирпичами с фасада дома №295 по улице Зейской.
REGNUMвчера в 04:35
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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Рита Дакота призналась, что ей до сих пор стыдно за Влада Соколовского

Дакота отметила, что даже при уважении к Владу, как отцу их общей дочери, она не станет умалчивать о своих чувствах и в книге, которую планирует выпустить, собирается честно и открыто рассказать о своей жизни.
Newia.ruвчера в 14:52
4

АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудитам

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заблокировало сделку по продаже контрольного пакета акций "Ньюкасл Юнайтед" государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
Газета.Ruвчера в 16:33