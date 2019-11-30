Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. При этом на Украине не раз признавали, что это обходится значительно дороже закупок напрямую.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
RT на русскомвчера в 11:56

Подробнее о событии

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

RT на русскомвчера в 11:56

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

РИА Новостивчера в 21:45

В Госдуме оценили идею Киева отказаться от прямых поставок газа из России

РБК00:19

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Известиявчера в 23:00

Украине напророчили непростую зиму

Lenta.ruвчера в 23:43

В Думе объяснили причины отказа Украины от российского газа

Красная веснавчера в 15:22

В Госдуме объяснили идею Украины по закупкам газа у России

Газета.Ruвчера в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru вчера в 07:10
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
Армия и оружие

В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе

В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
Lenta.ru 00:26
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Экономика

ФАС предупредила россиян о росте цен на бензин в 2020 году

В сентябре этого года Росстат выявил рост цен на бензин. Розничные цены на топливо выросли на 0,7% в 30 субъектах России.
Газета.Ru 28 ноября в 07:15
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Происшествия

Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка

Газета.Ru вчера в 15:19
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Общество

Силуанов предложил сократить в России часть надзорных органов

Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов предложил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможном сокращении количества надзорных органов в рамках "регуляторной гильотины".
VSE42.RU 28 ноября в 07:51
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости вчера в 04:34
Гаджеты

Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров

Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
iXBT.com 28 ноября в 11:58
Политика

Путин заявил об ахинее на российском телевидении

Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания экспертов, приглашенных на аналитические передачи "России 1" .
Neva.Today вчера в 14:41
Экономика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru вчера в 09:20
Политика

Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме

В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
Московский Комсомолец вчера в 06:01
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Происшествия

Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Газета.Ru вчера в 12:42
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Общество

Венгрия отказалась принимать участие в Евровидении-2020

News.ru 28 ноября в 04:01
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Rambler News Service вчера в 05:40
Игры

Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV

Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
3DNews 27 ноября в 13:51
Наука

Правшами оказались большинство дельфинов

В ходе научного исследования американские зоологи выяснили, что большинство дельфинов являются правшами.
МедиаПоток 28 ноября в 11:18
Происшествия

В Перми стая бездомных собак напала на детей

Трое мальчиков катались с горки, один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Это сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Самойлов.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное