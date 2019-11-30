Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. При этом на Украине не раз признавали, что это обходится значительно дороже закупок напрямую.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
RT на русскомвчера в 11:56

Подробнее о событии

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых закупок газа у России

Газета.Ru03:38

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

РИА Новостивчера в 21:45

Украине напророчили непростую зиму

Lenta.ruвчера в 23:43

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Известиявчера в 23:00

В Госдуме оценили идею Киева отказаться от прямых поставок газа из России

РБК00:35

«Зимой может быть не просто»: депутат оценил желание Украины запретить российский газ

Телеканал 360°вчера в 17:36

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

RT на русскомвчера в 11:56
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Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

REGNUM 03:41
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Единоборства

Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

Вести.Ru 02:58
Хоккей

Гарипов уйдет из «Ак Барса» в «Авангард»

Нева Спорт вчера в 05:35
Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Политика

Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

РБК 00:54
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 22:56
Футбол

Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Российская газета 04:42
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК вчера в 12:06
Наука

Российские разработчики создали основу для флешек будущего

Российские разработчики на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Pravda.Ru вчера в 14:30
Игры

Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV

Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
3DNews 27 ноября в 13:51
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 28 ноября в 07:44
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
РИА Новости 04:51
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

Конфликт со стрельбой произошел на Ботанической улице на востоке Москвы, в результате один человек получил ранение, стрелявший скрылся.
ТАСС 04:38
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Происшествия

В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

BFM.ru 03:48
Культура

В шоу «Танцы» на ТНТ покажут номера по мотивам «Джокера» и «Матрицы»

Танцоры исполнят трогательный номер о первых чувствах от Вовы Ракова и Ани Тарасенко под хит молодого музыканта Шарлота и знаменитый танец Джокера, который в интерпретации участников шоу получит джазовое звучание.
Tricolor TV Magazine 04:57
Культура

Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках

РБК 04:47
Происшествия

Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку

Первого замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки.
Известия 04:51
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с аудиторией в соцсетях.
Политическая Экспертиза 02:56
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
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