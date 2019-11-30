Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.

с чего всё началось

Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года и с тех пор закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе. При этом на Украине не раз признавали, что это обходится значительно дороже закупок напрямую.

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

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