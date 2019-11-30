Политика
RuNews24.ruВ Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых поставок газа из РФ
Политик подчеркнул, что Киеву этой зимой может быть непросто и поэтому делаются такие заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы гражданам страны. Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа. Это не будет, если транзит продолжится через территорию страны.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.RT на русскомвчера в 11:56
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зимой может быть не просто»: депутат оценил желание Украины запретить российский газ
Телеканал 360°вчера в 17:36
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика
США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400
Американские санкции против Дели из-за покупки у Москвы ЗРС С-400 "Триумф" несут вред оборонной промышленности США, пишет Defense News со ссылкой на сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation Дхрува Джайшанкара.
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
На территории Крыма, 1 декабря, пройдут обильные дожди, переходящие в снег. Местами осадки будут очень сильными.
Политика
В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Экономика
Рынок ипотеки ожидают новые максимумы
Рынок ипотеки ожидают новые максимумы В октябре была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых.
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался в классе с учеником
Как сообщает Telegram-канал «Белгород №1», учитель информатики Олег Пургин и его ученик учинили драку в классе перед учениками на уроке.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Кино
«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Авто
Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России
Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Политика
Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Биатлон
Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я
В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Общество
Автомобили инвалидов хотят оснастить системой для управления жестами
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.