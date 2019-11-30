Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.

с чего всё началось

Политик подчеркнул, что Киеву этой зимой может быть непросто и поэтому делаются такие заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы гражданам страны. Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа. Это не будет, если транзит продолжится через территорию страны.

В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых поставок газа из РФ

Политика США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400 Американские санкции против Дели из-за покупки у Москвы ЗРС С-400 "Триумф" несут вред оборонной промышленности США, пишет Defense News со ссылкой на сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation Дхрува Джайшанкара.

Общество В Крыму объявлено штормовое предупреждение На территории Крыма, 1 декабря, пройдут обильные дожди, переходящие в снег. Местами осадки будут очень сильными.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

Экономика Рынок ипотеки ожидают новые максимумы Рынок ипотеки ожидают новые максимумы В октябре была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых.

Происшествия Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

Общество Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.

Политика Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.

Армия и оружие Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.

Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.