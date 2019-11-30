Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых поставок газа из РФ

Политик подчеркнул, что Киеву этой зимой может быть непросто и поэтому делаются такие заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы гражданам страны. Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа. Это не будет, если транзит продолжится через территорию страны.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
RT на русскомвчера в 11:56

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В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых закупок газа у России

Газета.Ru03:38

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

РИА Новостивчера в 21:45

Украине напророчили непростую зиму

Lenta.ruвчера в 23:43

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Известиявчера в 23:00

В Госдуме оценили идею Киева отказаться от прямых поставок газа из России

РБК00:35

«Зимой может быть не просто»: депутат оценил желание Украины запретить российский газ

Телеканал 360°вчера в 17:36

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

RT на русскомвчера в 11:56
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Политика

США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400

Американские санкции против Дели из-за покупки у Москвы ЗРС С-400 "Триумф" несут вред оборонной промышленности США, пишет Defense News со ссылкой на сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation Дхрува Джайшанкара.
Утро.ru 06:09
Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На территории Крыма, 1 декабря, пройдут обильные дожди, переходящие в снег. Местами осадки будут очень сильными.
Крым 24 03:58
Политика

В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
ИА REX вчера в 03:45
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Росбалт 04:39
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

РБК вчера в 14:42
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ

REGNUM 08:01
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
РИА Новости вчера в 22:03
Экономика

Рынок ипотеки ожидают новые максимумы

Рынок ипотеки ожидают новые максимумы В октябре была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых.
Коммерсантъ вчера в 15:12
Политика

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

РБК вчера в 07:36
Происшествия

Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Коммерсантъ 07:28
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался в классе с учеником

Как сообщает Telegram-канал «Белгород №1», учитель информатики Олег Пургин и его ученик учинили драку в классе перед учениками на уроке.
Kursk.com вчера в 10:59
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Кино

«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды

REGNUM 27 ноября в 06:31
Космос

Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн

Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
ЭКД 28 ноября в 07:26
Спорт

Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке

RT на русском 07:35
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Авто

Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России

Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Новые автомобили 26 ноября в 23:37
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены

iReactor 27 ноября в 17:50
Политика

Украинец, бросивший яйцо в Януковича, стал заместителем губернатора

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что житель страны Дмитрий Романюк, который стал известен после инцидента с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, занял пост заместителя губернатора Ивано-Франковской области.
News.ru 07:35
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM вчера в 03:44
Биатлон

Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я

В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Спорт-Экспресс 07:47
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Общество

Автомобили инвалидов хотят оснастить системой для управления жестами

Регион online 07:35
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости вчера в 05:18
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