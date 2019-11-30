Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России

Украину может ждать непростая зима. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, комментируя планы партии Петра Порошенко внести в Раду проект постановления, запрещающего прямые закупки голубого топлива у России.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
RT на русскомвчера в 11:56

Подробнее о событии

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

РИА Новостивчера в 21:45

Украине напророчили непростую зиму

Lenta.ruвчера в 23:43

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Известиявчера в 23:00

В Госдуме оценили идею Киева отказаться от прямых поставок газа из России

РБК00:35

«Зимой может быть не просто»: депутат оценил желание Украины запретить российский газ

Телеканал 360°вчера в 17:36

В Думе объяснили причины отказа Украины от российского газа

Красная веснавчера в 15:22

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

RT на русскомвчера в 11:56
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Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Газета.Ru вчера в 21:38
Хоккей

«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
ProstoProSport вчера в 13:18
Политика

Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.
РБК вчера в 10:30
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
RT на русском вчера в 21:58
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Экономика

«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»

В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 23:12
Наука

Предложен способ эффективного извлечения водорода из муравьиной кислоты

Российские ученые выяснили, как можно ускорить процесс получения водорода из муравьиной кислоты.
Индикатор вчера в 09:37
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru вчера в 05:26
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Футбол

Виллаш-Боаш: «„Золотой мяч“ будет соревнованием Роналду и Месси»

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высказался о противостоянии форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии вручения «Золотого мяча».
Евро-футбол.ру 01:41
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
РБК 01:52
Происшествия

Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние

Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Российская газета вчера в 17:54
Общество

Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом

Незрячий пенсионер из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для своей матери.
Известия 00:19
Армия и оружие

В Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Газета.Ru 00:18
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась, какую пластическую операцию сделала

В чем только ни подозревали Анну Хилькевич — в смысле изменения внешности хирургическим путем.
7Дней.ру вчера в 23:00
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Общество

Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ

Роскомнадзор не имеет претензий к СМИ, паблики которых попали в списки регулярно распространяющих недостоверную информацию.
Известия вчера в 11:14
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру вчера в 09:29
Авто

Mazda MX-5 следующего поколения подвергнется электрификации

Разумеется, применение аккумулятора и электромотора не лучшим образом скажется на массе автомобиля, однако надеяться на то, что в следующем поколении Mazda MX-5 останется исключительно бензиновой, все же не стоит.
Авторевю вчера в 11:33
Происшествия

СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

РБК вчера в 15:12
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
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