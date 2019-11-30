Политика
Российская газетаВ Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России
Украину может ждать непростая зима. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, комментируя планы партии Петра Порошенко внести в Раду проект постановления, запрещающего прямые закупки голубого топлива у России.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.RT на русскомвчера в 11:56
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«Зимой может быть не просто»: депутат оценил желание Украины запретить российский газ
Телеканал 360°вчера в 17:36
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