Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.

с чего всё началось

Украину может ждать непростая зима. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, комментируя планы партии Петра Порошенко внести в Раду проект постановления, запрещающего прямые закупки голубого топлива у России.

В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России

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