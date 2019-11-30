Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России

Украину может ждать непростая зима. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, комментируя планы партии Петра Порошенко внести в Раду проект постановления, запрещающего прямые закупки голубого топлива у России.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
RT на русскомвчера в 11:56

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В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Известиявчера в 23:00

В Госдуме оценили идею Киева отказаться от прямых поставок газа из России

РБК00:35

Украине напророчили непростую зиму

Lenta.ruвчера в 23:43

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых закупок газа у России

Газета.Ru03:38

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

РИА Новостивчера в 21:45

«Зимой может быть не просто»: депутат оценил желание Украины запретить российский газ

Телеканал 360°вчера в 17:36

В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

RT на русскомвчера в 11:56
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Происшествия

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
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Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Футбол

«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»

Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
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Футбол

Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
Национальная служба новостей вчера в 16:57
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

РИА Новости 05:30
Происшествия

В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
RT на русском 05:17
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК 28 ноября в 18:34
Политика

Найден способ избежать санкций США из-за С-400

Санкции Вашингтона в отношении Дели из-за покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» навредят американской оборонной промышленности, передает Defense News заявление сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation (Индия) Дхрува Джайшанкара.
Lenta.ru 05:44
Автоспорт

Ферстаппен стал лучшим на третьей тренировке в Абу-Даби, Квят — 12-й

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Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Хоккей

«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Гарипова

Чемпионат 03:02
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Гаджеты

Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods

Согласно новому отчёту тайваньского ресурса DigiTimes, Apple рассматривает возможность комплектования грядущих моделей iPhone 2020 своей беспроводной аудиогарнитурой AirPods.
3DNews 02:01
Армия и оружие

Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Газета.Ru 04:28
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Общество

Движение «За права человека» учредит новую организацию

Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Интерфакс вчера в 18:36
Политика

Украинский министр допустил прямые поставки газа из России

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что Киев и Москва обсуждают возможность возобновления прямых поставок газа на Украину объемом 15 млрд куб. м в год.
РБК 05:16
Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

Украина "привязалась" к газовой трубе и забыла об истинном смысле своего существования, считает украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru 28 ноября в 01:18
Биатлон

Борьба с прицелом на Олимпиаду: в Эстерсунде стартует КМ по биатлону

Кубок мира по биатлону сезона-2019/20 стартует в субботу двумя гонками — сингл-микст и смешанная эстафета — на этапе в шведском Эстерсунде.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

«Губы дьявола»: врач прокомментировала новый тренд

Вести.Ru 06:02
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
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Происшествия

Замминистра здравоохранения Ростовской области отправлен в СИЗО

REGNUM вчера в 14:49
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Хоккей

«Амур» разгромил всухую «Спартак», забросив четыре шайбы за пять минут

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