Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.
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с чего всё началось
Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook
 сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.
RT на русском06:06

Подробнее о событии

Потомки разорителей Москвы хотят праздновать

Комсомольская правда11:01

В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

РИА Новости09:25

Депутат Сейма Литвы предложил праздновать «день взятия Москвы»

Московский Комсомолец05:04

В России оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

Lenta.ru06:43

В Литве предложили отметить день взятия Москвы

РБК05:18

В Госдуме оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

RT на русском06:06

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Известия04:02
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Футбол

Ордец сравнил сборные России и Украины

Фото: eurosport.com Защитник московского "Динамо" Иван Ордец заявил, что хочет увидеть противостояние сборных России и Украины на Евро-2020, сообщает "Спoрт-экспресс".
ProstoProSport 10:34
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне по голам в НХЛ

Шайба стала 27-й в сезоне и 685-й в карьере игрока, что помогло ему занять единоличное 11-е место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю, обогнав по этому показателю финна Теэму Селянне.
REGNUM 01:59
Космос

NASA запустит биткойн на Луну? Космическое агентство ищет крипто-специалиста

Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
Блокчейн24 вчера в 04:16
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru 07:53
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
РБК 01:00
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

Мой Брянск 12 января в 05:26
Хоккей

Тихомиров заменит Коновалова в Матче звезд КХЛ

В дивизионе Тарасова наш голкипер выступит вместо вратаря «Локомотива» Ильи Коновалова, получившего повреждение.
Спорт-Экспресс 12:22
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 12:03
Политика

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
RT на русском 12:03
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ 07:16
Происшествия

Уроженка России вышла замуж за датского убийцу-изобретателя

ForPost вчера в 11:51
Футбол

«Спартак» прилетел в ОАЭ на первый сбор

Московский «Спартак» прибыл в ОАЭ на тренировочный сбор. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
Sportbox.RU вчера в 10:16
Футбол

«Зенит» вошел в топ самых доходных футбольных клубов Европы

Петербургский «Зенит» включили в список самых доходных футбольных клубов Европы по итогам прошлого сезона.
Город+ 04:33
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа

Роспотребнадзор сообщил как защитить себя и близких от гриппа без вакцинации.
SMINEWS в Подольске 05:56
Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Биатлон

Юрлова-Перхт начнет спринт в Рупольдинге под 10-м номером

Стали известны стартовые номера спортсменок. Первой из россиянок гонку начнет Екатерина Юрлова-Перхт, она стартует десятой.
Нева Спорт 12:16
Политика

Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:33
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Черная Вдова»

Студия Marvel Studios представила новый трейлер фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Москва 24 11:32
Общество

РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах

РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
РБК 11:55
Авто

Chevrolet Corvette в третий раз становится лучшим авто года в США

Corvette, обогнавший по показателям Toyota Supra и Hyundai Sonata, стал обладателем титула авто года в 3-й раз в своей истории — ранее данная модель становилась победителем в 1998 и 2014 годах.
Тарантас Ньюс вчера в 13:55
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Здоровье

Калининградка пошла к стоматологу и неожиданно лишилась 13 зубов

Если удаление верхних зубов было запланированным, то удаление нижних зубов стало для истицы сюрпризом.
Каскад 10:58
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
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