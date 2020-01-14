Политика
РИА НовостиВ Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.
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с чего всё началось
Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.RT на русском06:06
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Ордец сравнил сборные России и Украины
Фото: eurosport.com Защитник московского "Динамо" Иван Ордец заявил, что хочет увидеть противостояние сборных России и Украины на Евро-2020, сообщает "Спoрт-экспресс".
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Космос
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Экономика
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Игры
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Хоккей
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Общество
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году
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Общество
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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Происшествия
Уроженка России вышла замуж за датского убийцу-изобретателя
Футбол
«Спартак» прилетел в ОАЭ на первый сбор
Московский «Спартак» прибыл в ОАЭ на тренировочный сбор. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
Футбол
«Зенит» вошел в топ самых доходных футбольных клубов Европы
Петербургский «Зенит» включили в список самых доходных футбольных клубов Европы по итогам прошлого сезона.
Здоровье
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Роспотребнадзор сообщил как защитить себя и близких от гриппа без вакцинации.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
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Биатлон
Юрлова-Перхт начнет спринт в Рупольдинге под 10-м номером
Стали известны стартовые номера спортсменок. Первой из россиянок гонку начнет Екатерина Юрлова-Перхт, она стартует десятой.
Политика
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Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Черная Вдова»
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Общество
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В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
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Здоровье
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Если удаление верхних зубов было запланированным, то удаление нижних зубов стало для истицы сюрпризом.
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.