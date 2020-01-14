Политика
Наша версияВ Литве депутат предложил отмечать день взятия Москвы
Своё заявление литовский депутат аргументировал тем, что если бы такой праздник отмечался, то он мог бы длиться до десяти дней и быть «хорошим оправданием салютам». Арвидас Анушаускас, один из депутатов литовского сейма, выступил с идеей о праздновании в этом году Дня взятия Москвы.
Читать в источнике
Оценить243
с чего всё началось
Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.RT на русском06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
Культура
«Крепостная»: сыктывкарка стала звездой телеканала «Россия»
Премьера остросюжетного сериала "Крепостная" состоялась на канале "Россия" 6 января.
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
Гаджеты
Apple оснастит 5,4-дюймовый iPhone датчиком Face ID
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Происшествия
Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный
На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.
Авто
«Волгу» ГАЗ-3102 продают в сети за 5 млн рублей
Владелец присвоил автомобилю статус «коллекционного», актуальная стоимость — 5 000 000 рублей.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Политика
Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране
"Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — заявил депутат Верховной Рады с трибуны, назвав действия Зеленского "поздним зажиганием".
Энергетика
Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
Авто
Эксперты составили список проблемных турбодвигателей
Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.
Футбол
«МЮ» договорился с «Наполи» о трансфере Кулибали
Итальянский журналист Фабио Сантини сообщил, что «Манчестер Юнайтед» согласовал переход защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Общество
ФБК: Книжный союз Степашина получил около 250 млн руб. без конкурса
По данным ФБК, Книжный союз четыре года подряд без конкурса получал контракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Футбол
Кикнадзе подтвердил, что Хеведес может сменить «Локомотив» на «Кельн»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что немецкий «Кельн» ведет переговоры с «железнодорожниками» по поводу трансфера защитника Бенедикта Хеведеса.
Политика
Эрдоган оценил ситуацию в Ливии после проваленных Хафтаром переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил ситуацию в Ливии после прошедших в Москве переговоров по ее нормализации.
Спорт
Карлсен побил рекорд Тивякова по числу матчей без поражений
Норвежский шахматист Магнус Карлсен, сыграв вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в четвертом туре турнира в Вейк-ан-Зее, побил рекорд голландского, советского и российского шахматиста Сергея Тивякова, информирует пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Хоккей
ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ
Гаджеты
OnePlus 8 получит экран с частотой обновления кадров 120 Гц
Новую матрицу начнут устанавливать в OnePlus 8 и как было сказано, в ней будет очень высокая скорость обновления 120 Гц.