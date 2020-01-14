с чего всё началось

Своё заявление литовский депутат аргументировал тем, что если бы такой праздник отмечался, то он мог бы длиться до десяти дней и быть «хорошим оправданием салютам». Арвидас Анушаускас, один из депутатов литовского сейма, выступил с идеей о праздновании в этом году Дня взятия Москвы.

В Литве депутат предложил отмечать день взятия Москвы

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Политика Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.

Общество Послание Путина покажут на больших городских экранах Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.

Политика НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.

Политика Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране "Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — заявил депутат Верховной Рады с трибуны, назвав действия Зеленского "поздним зажиганием".

Авто Эксперты составили список проблемных турбодвигателей Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.

Общество В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.