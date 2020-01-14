Политика
РИА НовостиВ Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.
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с чего всё началось
Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.RT на русском06:06
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