с чего всё началось

Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.

В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

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