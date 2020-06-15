Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт

Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с "Москва 24" раскритиковал сообщение о том, что выпуск банковских карт может стать платным. Он отметил, что у населения упали доходы. Кроме того, еще не ясно, как будет дальше развиваться ситуация.
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Экономист оценил идею платного выпуска и обслуживания карт

RT на русском15 июня в 06:34

Экономист прокомментировал желание банков брать деньги за обслуживание карт

Общественное телевидение России15 июня в 08:30

В Госдуме дали оценку предложению о платном выпуске карт банков

Ореанда-Новости15 июня в 06:54

Экономист ответил, введут ли плату за выпуск банковских карт

REGNUM15 июня в 11:03

В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт

РИА Новости15 июня в 06:31

«Опасная игра с населением». В ГД не поддержали платный выпуск банковских карт

Москва 2415 июня в 04:15

Экономист: почему выпуск банковских карт хотят сделать платным

URA.Ru14 июня в 23:43
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Происшествия

В Татарстане легкомоторный самолёт сел на дорогу

В Татарстане самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу, пострадавших нет.
RT на русском 01:56
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Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru вчера в 01:50
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
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Происшествия

Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей

В России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке, сообщает «Российская газета».
Известия вчера в 22:47
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Общество

Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ

РИА Новости 01:23
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
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Шоу-бизнес

Норкин начал эфир «Места встречи» с шутки впервые после смерти жены

Ведущий даже удивил зрителей шуткой, с которой начал эфир очередного «Места встречи».
News.ru 01:28
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Кино

Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Анна-детективъ» с Александрой Никифоровой в главной роли

Вокруг ТВ вчера в 08:36
Общество

СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb 15 июня в 17:51
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Политика

Трамп решил оставить Германию «без защиты от России»

Американский президент Дональд Трамп назвал Берлин "неплательщиком" и сообщил, что сократит число военных США на немецкой территории почти в два раза – до 25 тысяч.
Вести.Ru 15 июня в 18:37
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Общество

Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело 15 июня в 23:17
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 15 июня в 06:20
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Авто

BMW официально представила новые BMW M5 и M5 Competition

Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренными бамперами, новой светодиодной оптикой и фонарями с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Авто

Появились первые изображения нового Volkswagen Multivan

Буквально недавно в Сети появились шпионские снимки тестового прототипа нового Volkswagen Multivan T7.
Автоновости дня вчера в 08:55
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Культура

В Британии умер уличный кот по кличке Боб

В Великобритании умер уличный кот по кличке Боб, сообщил его хозяин, музыкант Джеймс Боуэн в Facebook.
РИА Новости 02:56
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Здоровье

В Челябинской области за сутки умерло шесть человек с коронавирусом

Шесть пациентов за прошедшие сутки погибли, у всех был установлена коронавирусная инфекция.
ФедералПресс 02:13
Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках откровенной сцены в «Анне Николаевне»

Народные новости вчера в 13:59
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 15 июня в 04:14
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми

Лайнер с пассажирами на борту совершил посадку в аэропорту назначения.
NewInform 03:07
Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал последние пять лет «жизнью в аду»

Музыкант Максим Фадеев в своем Instagram откровенно рассказал о том, как он жил последние пять лет.
Вечерний курьер вчера в 08:25
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Кино

Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru вчера в 07:28
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Общество

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Известия 00:24
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Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
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