Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт

Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с "Москва 24" раскритиковал сообщение о том, что выпуск банковских карт может стать платным. Он отметил, что у населения упали доходы. Кроме того, еще не ясно, как будет дальше развиваться ситуация.
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Экономист прокомментировал желание банков брать деньги за обслуживание карт

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Экономист оценил идею платного выпуска и обслуживания карт

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