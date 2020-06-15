Экономика
РИА НовостиВ Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с "Москва 24" раскритиковал сообщение о том, что выпуск банковских карт может стать платным. Он отметил, что у населения упали доходы. Кроме того, еще не ясно, как будет дальше развиваться ситуация.
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«Опасная игра с населением». В ГД не поддержали платный выпуск банковских карт
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