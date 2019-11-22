Общество
РЕН ТВВ Госдуме оценили идею продажи лекарств в кредит
Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал новую услугу одной из сети аптек по продаже лекарств в кредит под 23% годовых.
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Первому зампреду комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН идея о кредитной продаже лекарств понравилась, но возмутила высокая процентная ставка. Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых. Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма».Национальная служба новостей22 ноября в 06:00
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Депутат Госдумы признал удачной идею с лекарствами в кредит, но не согласился с процентной ставкой
Телеканал 360°22 ноября в 09:06
В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески
Национальная служба новостей22 ноября в 06:00
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