Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ Госдуме оценили идею продажи лекарств в кредит

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал новую услугу одной из сети аптек по продаже лекарств в кредит под 23% годовых.
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В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески

Первому зампреду комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН идея о кредитной продаже лекарств понравилась, но возмутила высокая процентная ставка. Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых. Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма».
Национальная служба новостей22 ноября в 06:00

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Депутат Госдумы признал удачной идею с лекарствами в кредит, но не согласился с процентной ставкой

Телеканал 360°22 ноября в 09:06

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Москва 2422 ноября в 07:51

Кредиты на лекарства неэффективны — Менделевич

Дума ТВ22 ноября в 08:07

В Госдуме оценили идею продажи лекарств в кредит

РЕН ТВ22 ноября в 08:21

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Агентство Москва22 ноября в 06:53

В Госдуме посчитали слишком высокой ставку 23% за кредиты в аптеках

Известия22 ноября в 06:52

В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески

Национальная служба новостей22 ноября в 06:00
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Общество

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РИА Новости 18:07
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 17 ноября в 19:02
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В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

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Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

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В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Политика

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
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Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

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ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Матч, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в матче на счету Николы Влашича.
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Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

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Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать

Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
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Азар считает, что Мбаппе может стать одним из лучших игроков в истории

Если продолжит прогрессировать, станет одним из лучших игроков в истории Когда был молодым, то я являлся очень хорошим игроком.
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Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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Самый мощный электромагнитный взрыв обнаружен во Вселенной

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Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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