Общество
РИА НовостиВ Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Авторы инициативы также предлагают установить для домохозяек оплату в размере прожиточного минимума.
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с чего всё началось
В Госдуме назвали инициативу начислять трудовой стаж домохозяйкам привлекательной, но вряд ли выполнимой
На сайте «Российская общественная инициатива» проходит голосование в поддержку предложения приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.Агентство Москва01:20
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