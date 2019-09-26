Общество
РИА НовостиВ Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Авторы инициативы также предлагают установить для домохозяек оплату в размере прожиточного минимума.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
В Госдуме назвали инициативу начислять трудовой стаж домохозяйкам привлекательной, но вряд ли выполнимой
На сайте «Российская общественная инициатива» проходит голосование в поддержку предложения приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.Агентство Москва01:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Общество
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Наука
Японцы первыми пересадили человеку роговицу из перепрограммированных стволовых клеток
Сотрудники Осакского университета впервые в мире провели человеку пересадку роговицы, основу которой составили потомки индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), а не биоматериал погибших доноров, сообщает журнал Nature.
N+1 23 сентября в 20:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
ТАСС 17:03
Политика
Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.
Lenta.ru 05:49
Технологии
Робопес Boston Dynamics Spot появился в продаже
В продажу поступило ограниченное количество робопсов SpotMini, разработанных и создаваемых компанией Boston Dynamics.
В городе R вчера в 15:37
Кино
Глава студии Marvel сделает новые «Звездные войны»
ИА InterMedia 08:24
Политика
Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно
Российских военнослужащих могут начать пускать в цирк бесплатно при предъявлении военного билета.
Lenta.ru 12:25
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Посол в США прокомментировал введенные санкции против России
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в условиях активного российско-американского диалога по Сирии непонятны цели введения новых санкций против России.
Национальная служба новостей 17:16
Политика
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью.
РИА Новости 06:03
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Культура
Памятник Льву Толстому открыли в МГИМО
На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник выдающемуся русскому писателю Льву Толстому, мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к 75-летию вуза, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 13:36
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Армия и оружие
Лавров рассказал о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия, последняя партия прибыла в страну в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 16:02
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 23 сентября в 00:13