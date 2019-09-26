Общество
РИА НовостиВ Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Авторы инициативы также предлагают установить для домохозяек оплату в размере прожиточного минимума.
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В Госдуме назвали инициативу начислять трудовой стаж домохозяйкам привлекательной, но вряд ли выполнимой
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назвали привлекательным предложение узаконить профессию «домохозяйка» и ежемесячно делать таким женщинам выплаты в размере прожиточного минимума, но выразили сомнение, что эту инициативу удастся реализовать.Агентство Москва01:20
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
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