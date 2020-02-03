Общество
РИА НовостиВ Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT назвал идею ужесточить наказание для шумных соседей разумной. "Другой вопрос в том, по каким критериям это все будут оценивать", — отметил депутат.
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с чего всё началось
В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.Известиявчера в 16:01
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Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
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Сегодня тренировку «Спартака» посетили руководители клуба Леонид Федун, Андрей Федун, Сергей Михайлов и Томас Цорн.
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Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура отклонила требование журналиста Ивана Голунова принести ему извинения от лица государства за неправомочное уголовное преследование.
Здоровье
Таджикистан попросил у России помощи в связи со вспышкой коронавируса
Минздрав Таджикистана запросил у Москвы помощь в профилактике завоза "уханьского" коронавируса 2019-nCoV, в первую очередь ведомству нужны тепловизоры, средства лабораторной диагностики и медицинские препараты.
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Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
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Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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Хотя большинство звезд порадовали нас в этом году своими образами на премии BAFTA 2020, не обошлось на красной дорожке и без модных провалов.
Фигурное катание
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Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
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Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
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Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.