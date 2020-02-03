В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.

с чего всё началось

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT назвал идею ужесточить наказание для шумных соседей разумной. "Другой вопрос в том, по каким критериям это все будут оценивать", — отметил депутат.

В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за шум в ночное время

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