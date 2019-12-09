Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Госдуме оценили идею запретить взыскание долгов с пенсий

Государство должно принимать дополнительные меры и гарантии для защиты социально уязвимых групп граждан, заявил RNS глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение Минэкономразвития запретить взыскание долгов с пенсий граждан.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий

Известия05:30

Эксперт оценил запрет на взыскание долгов с пенсий

Газета.Ru06:59

В Думе и Совфеде оценили предложение ограничить взыскание долгов с пенсий

РБК07:07

В Госдуме оценили идею запретить взыскание долгов с пенсий

Rambler News Service04:24

В Думе и Совфеде прокомментировали идею об ограничении взысканий долгов с пенсий

Говорит Москва07:39

В Госдуме оценили предложение запретить взыскание долгов с пенсий россиян

Lenta.ru07:38

Эксперт оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян

RT на русском09:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Политика

Макрон: следующий «нормандский» саммит состоится в течение 4 месяцев

Григорий Дукор / ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" состоится в течение 4 месяцев.
РЕН ТВ 17:40
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 15:45
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Известия 06 декабря в 10:23
Политика

Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Газета.Ru 17:49
Политика

Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры

Аргументы и Факты 17:11
Политика

Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Известия 15:09
Волейбол

СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства

По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Sportbox.RU 15:20
Энергетика

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам

В сообщении «Газпрома», поступившем в РБК, говорится, что глава компании Алексей Миллер заявил, что ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, «включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года».
РБК 06 декабря в 12:03
Политика

Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Газета.Ru 05:45
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Технологии

Тинькофф запускает первое российское суперприложение

Тинькофф объявляет о запуске первого в России суперприложения (superapp, суперапп), которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла.
Retail & Loyalty 02:20
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Спорт

Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, сообщает Интерфакс.
ИжевскИнфо.РУ 05:37
Здоровье

ОНФ направит президенту и министру здравоохранения предложения по поддержке ЦРБ

Выработанные предложения будут направлены в Администрацию Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и в Минздрав.
Medvestnik.ru 06:32
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС 11:01
Здоровье

При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление

Наш ресурс составил рейтинг из десяти продуктов, которые полезно употреблять при повышенном артериальном давлении.
Evo-rus.com 02:18
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Космос

Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
REGNUM 06:53
Общество

Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

Бывший бейсболист Пит Фрейтс, которого считают основным вдохновителем Ice Bucket Challenge - флешмоба с обливанием ледяной водой в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом (БАС), умер после продолжительной борьбы с этой болезнью, сообщается в понедельник в заявлении Бостонского колледжа - альма-матер спортсмена.
ТАСС 17:28
Футбол

«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»

Sport.ru 10:59
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Баскетбол

Баскетбольный «Арсенал» исключен из Суперлиги за договорной матч

Sportbox.RU 11:40
Политика

Встреча Путина и Зеленского началась в Париже

Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
Парламентская газета 14:04
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Экономика

Идею частной собственности на лес поддержал глава Segezha Group - совладельца Кареллеспрома

Segezha Group владеет рядом предприятий в Карелии, в том числе Сегежским ЦБК, и является совладельцем холдинга Кареллеспром.
Столица на Онего 06:37
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное