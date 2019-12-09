Общество
Rambler News ServiceВ Госдуме оценили идею запретить взыскание долгов с пенсий
Государство должно принимать дополнительные меры и гарантии для защиты социально уязвимых групп граждан, заявил RNS глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение Минэкономразвития запретить взыскание долгов с пенсий граждан.
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Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Макрон: следующий «нормандский» саммит состоится в течение 4 месяцев
Григорий Дукор / ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" состоится в течение 4 месяцев.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Политика
Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров
Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Волейбол
СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства
По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Энергетика
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам
В сообщении «Газпрома», поступившем в РБК, говорится, что глава компании Алексей Миллер заявил, что ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, «включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года».
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Технологии
Тинькофф запускает первое российское суперприложение
Тинькофф объявляет о запуске первого в России суперприложения (superapp, суперапп), которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, сообщает Интерфакс.
Здоровье
ОНФ направит президенту и министру здравоохранения предложения по поддержке ЦРБ
Выработанные предложения будут направлены в Администрацию Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и в Минздрав.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Здоровье
При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление
Наш ресурс составил рейтинг из десяти продуктов, которые полезно употреблять при повышенном артериальном давлении.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Космос
Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
Общество
Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс
Бывший бейсболист Пит Фрейтс, которого считают основным вдохновителем Ice Bucket Challenge - флешмоба с обливанием ледяной водой в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом (БАС), умер после продолжительной борьбы с этой болезнью, сообщается в понедельник в заявлении Бостонского колледжа - альма-матер спортсмена.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
Встреча Путина и Зеленского началась в Париже
Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Экономика
Идею частной собственности на лес поддержал глава Segezha Group - совладельца Кареллеспрома
Segezha Group владеет рядом предприятий в Карелии, в том числе Сегежским ЦБК, и является совладельцем холдинга Кареллеспром.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.