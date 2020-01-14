с чего всё началось

В Госдуме назвали невежественным литовского парламентария, предложившего отмечать день взятия Москвы. Ранее с такой инициативой выступил депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас. Он счел целесообразным праздновать вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.

В Госдуме оценили литовскую идею праздновать день взятия Москвы

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