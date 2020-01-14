Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме оценили литовскую идею праздновать день взятия Москвы

В Госдуме назвали невежественным литовского парламентария, предложившего отмечать день взятия Москвы. Ранее с такой инициативой выступил депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас. Он счел целесообразным праздновать вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.
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Ранее РИА Новости со ссылкой на пост депутата Анушаускаса в Facebook
 сообщило о предложении политика отметить вступление польских и литовских войск в Москву в 1610 году.
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