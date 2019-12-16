Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

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Общество В Воронежской области 31 декабря сделали выходным За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.

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Общество Rambler Group требует заблокировать Twitch в России Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.

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Общество В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.

Культура Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95» Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.

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