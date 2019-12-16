Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения.
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В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

Lenta.ru03:50

В Госдуме прокомментировали рейтинг «самых могущественных» стран мира

RT на русском03:30

В Совфеде отреагировали на позицию России в рейтинге самых могущественных стран

Газета.Ru04:28

Сенатор оценил место России в рейтинге самых могущественных стран

Известия03:18

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

РИА Новости04:09

Сенаторы оценили место России в рейтинге могущественных стран

РБК05:22

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Российская газетавчера в 22:32
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:42, Ашберн

В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину

КП - Беларусь02:20
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Политика

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 03:32
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Экономика

Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена объявила об исчезновении сына Любови Полищук

Комсомольская правда вчера в 15:35
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

Газета.Ru 04:59
Политика

«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса

14 декабря представитель Украины в контактной группе в Минске Алексей Резников заявил, что "формула Штайнмайера" прописана в пролонгированном законе об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 02:54
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным

За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Kursk.com 01:14
Общество

Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы

МонаВиста 14 декабря в 13:15
Здоровье

Метформин от диабета вызывает опухоли и может провоцировать рак

Популярное в западных странах лекарство от сахарного диабета метформин может вызывать образование опухолей и способствовать развитию рака.
Ugpressa.ru 04:43
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 14 декабря в 12:18
Происшествия

Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:38
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Гаджеты

Термосифон IceGiant: новое слово в системах охлаждения, лучше нынешних флагманов

3DNews 01:55
Происшествия

Автобус с пассажирами загорелся на трассе под Волгоградом

Волга-Каспий 05:27
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Интерфакс 04:14
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

РИА Новости 05:25
Футбол

Роналду: «Ювентус» мог забить больше голов «Удинезе»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды во встрече 16-го тура итальянской Серии А против «Удинезе» (3:1).
Евро-футбол.ру 00:26
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Политика

Турция может признать геноцид индейцев в США

МонаВиста 01:06
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

США продают Турции нефть, захваченную на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Газета.Ru 05:05
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Авто

Skoda начала производство кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде

Skoda открыла серийное производство компакт-кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде.
AvtoVolgograda.ru 13 декабря в 04:39
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro появились в России

С 16 декабря стартовали «живые» продажи новых смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro.
Astera 04:19
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa 14 декабря в 02:52
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