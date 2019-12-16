Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения.
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Дайджест СМИ: Россия вошла в число самых влиятельных стран, США выслали китайских дипломатов

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В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

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