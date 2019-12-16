Политика
РИА НовостиВ Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News. При его составлении учитывались данные о ВВП и численности населения, ВВП на душу населения.
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Политика
Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать поступившие по итогам саммита "Россия-Африка" многочисленные предложения по линии военно-технического сотрудничества.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Общество
Россиянка-трансгендер подала в ЕСПЧ жалобу на запрет видеться с детьми
С жалобой в ЕСПЧ обратилась россиянка – ей запретили видеться со своими детьми, которые родились до развода в бывшем браке, когда она еще была мужчиной.
Музыка
Телеканал «Россия-1» вырезал из песни группы Би-2 слово «протесты»
В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Происшествия
В Саратове мошенники выманивают деньги от имени зампрокурора области
Сведения о звонках подтвердили и руководители ряда УК, однако попросили не называть своих имен.
Спорт
Самуэльссон выступил против полного отстранения российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не согласен с тем, что российских спортсменов нужно полностью отстранить от соревнований.
Общество
Власти Пензенской области сделали 31 декабря выходным днем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что подпишет постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Многие спрашивают, зачем вводить новый продукт — необходимо дождаться, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию, и ничего нового уже предлагать будет не нужно.
Интернет
Стали известны самые ненадежные пароли для защиты аккаунтов
Эксперты по безопасности советуют немедленно поменять пароли и поставить двухфакторную аутентификацию.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
МИД Украины объявил дату очередного перемирия в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил дату начала очередного перемирия в Донбассе.
Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Авто
Кибербункер для Кибертрака. Дизайнеры нарисовали идеальный гараж для Tesla Cybertruck
Дизайнерское агентство Lars Büro представило своё видение гаража для Tesla Cybertruck, ведь машина влезет далеко не в каждый обычный гараж.
Космос
Рогозин захотел создать «лифт» на Луну
Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».
Биатлон
Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки
Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз Биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
Общество
Названы наиболее востребованные профессии в 2020 году
Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году станут такие профессии, как водитель, официант, повар, мастер и курьер.
Технологии
«Магнит» создал платформу по управлению цифровой рекламой
Сеть «Магнит» и компания Aggregion создали блокчейн-платформу по управлению цифровой рекламой для медийных агентств, международных и локальных брендов.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Политика
Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Общество
В Кремле заявили о невмешательстве в спор Rambler и Twitch
Кремль не вмешивается в судебное разбирательство между Rambler и сервисом Twitch, заявил 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".