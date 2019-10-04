Политика

Аргументы неделиАргументы неделиВ Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Валерий Селезнев
Польша заинтересована в изменении цены на газ, однако альтернативные поставки обойдутся дороже. Политические заявления ничего не решают, экономика – это совсем другое дело.
— Валерий Селезнев, российский политикRuNews24.ru вчера в 06:11

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