Политика
Аргументы неделиВ Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Польша заинтересована в изменении цены на газ, однако альтернативные поставки обойдутся дороже. Политические заявления ничего не решают, экономика – это совсем другое дело.
— Валерий Селезнев, российский политикRuNews24.ru 06:11
с чего всё началось
Это произойдет после завершения строительства нового газопровода и расширения действующего СПГ-терминала, заявил представитель правительства страны по энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире «Польского радио».Infox.ru08:54
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