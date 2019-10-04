с чего всё началось

Польша заинтересована в изменении цены на газ, однако альтернативные поставки обойдутся дороже. Политические заявления ничего не решают, экономика – это совсем другое дело.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

В Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа

Политика МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

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Космос Пуск ракеты «Протон» перенесли на 9 октября Российские исследователи сообщили о переносе даты запуска ракеты-носителя «Протон». Теперь пуск запланирован на 9 октября текущего года.

Хоккей Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.

Армия и оружие СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Футбол Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.

Политика На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Политика Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

Политика Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие В США оценили российские тяжёлые огнемётные системы Американский журнал The National Interest проанализировал российские тяжёлые огнемётные системы «Буратино» и «Солнцепёк».

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.

Политика Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2» Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Нью-Йорк провел переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом на тему ситуации с газопроводом «Северный поток-2».