Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

с чего всё началось

Ранее Наимский заявил, что Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, пока больше всего газа страна получает из России, однако вскоре альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

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