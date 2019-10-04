Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Ранее Наимский заявил, что Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, пока больше всего газа страна получает из России, однако вскоре альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.RT на русскомвчера в 02:46
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