Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Ранее Наимский заявил, что Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, пока больше всего газа страна получает из России, однако вскоре альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русскомвчера в 02:46

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В Госдуме отреагировали на заявление Польши насчет российского газа

Газета.Ruвчера в 05:01

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РИА Новостивчера в 03:14

В ГД оценили позицию Польши по российскому газу

Москва 24вчера в 04:31
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Экономика

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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Газета.Ru 10:01
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Lenta.ru 07:02
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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

ТАСС вчера в 03:25
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В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»

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РИА Новости 09:41
Происшествия

Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»

Российская газета 10:18
Общество

Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург

Радио Комсомольская правда 09:21
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Происшествия

Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы

В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.
Вести.Ru 10:11
Армия и оружие

В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Политика

Тегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик

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Политика

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Политика

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Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
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Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

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Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями

СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
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Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане

Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
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Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.
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На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

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Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

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В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
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Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
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Компания основателя Oculus VR создала военного дрона-перехватчика

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Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X5.
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Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
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Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru вчера в 15:58
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Валерий Сергеевич Селезнёв
Российский политик
Российский политический деятель, депутат Государственной думы V, VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, член фракции ЛДПР.
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