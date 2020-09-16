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В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России

Увеличение ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20% в 2021 году поможет контролировать ситуацию с нелегальным производством.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Рост числа контрафактных сигарет предсказали из-за повышения акциза

Ранее Минфин России предложил компенсировать расходы, связанные с пандемией коронавируса, и повысить акцизы на табачную продукцию, электронные и обычные сигареты на 20%.
Телеканал 360°16 сентября в 04:06
Подробнее о событии
ФАН

Контрафактных сигарет может стать больше из-за подорожания акцизов в РФ

ФАН16 сентября в 09:14
Москва 24

В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в России

Москва 2416 сентября в 04:24
RT на русском

Эксперт оценил идею повысить акцизы на сигареты в России

RT на русском16 сентября в 10:01
ТК Звезда

Эксперт прокомментировал целесообразность повышения акцизов на сигареты

ТК Звезда16 сентября в 07:23
Комсомольская правда

В Госдуме одобрили идею увеличения акциза на табак

Комсомольская правда16 сентября в 05:53
Известия

В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России

Известия16 сентября в 07:19
Телеканал 360°

Онищенко в шуточной форме оценил планы повысить акцизы на табак

Телеканал 360°16 сентября в 04:43

В Конгрессе США запретили называть COVID-19 «китайским вирусом»

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод, которые заявляют, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения.
В Конгрессе США запретили называть COVID-19 «китайским вирусом»
Lenta.ruвчера в 16:08

Специальная версия Devil May Cry 5 выйдет в день старта продаж PS5

Вашингтон, 17 сентября 2020, 06:08 — REGNUM Во время мероприятия Playstation Showcase компания Sony сообщила, что Devil May Cry 5: Special Edition войдет в пакет «стартовых игр» для PlsyStation 5, которые можно будет купить в день начала продаж новой консоли.
REGNUMвчера в 23:08

Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русскомвчера в 12:03
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Джо Байден выдвинул ультиматум Борису Джонсону

Как Байден вмешался в спор Лондона и Брюсселя Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, что конгресс не одобрит торговые преференции для Великобритании, если та нарушит обязательства, данные ранее Европейскому союзу.
РБКвчера в 14:32