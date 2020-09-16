Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России

Увеличение ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20% в 2021 году поможет контролировать ситуацию с нелегальным производством.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Рост числа контрафактных сигарет предсказали из-за повышения акциза

Ранее Минфин России предложил компенсировать расходы, связанные с пандемией коронавируса, и повысить акцизы на табачную продукцию, электронные и обычные сигареты на 20%.
Телеканал 360°вчера в 04:06
Подробнее о событии
ФАН

Контрафактных сигарет может стать больше из-за подорожания акцизов в РФ

ФАНвчера в 09:14
RT на русском

Эксперт оценил идею повысить акцизы на сигареты в России

RT на русскомвчера в 10:01
Говорит Москва

В совете по борьбе с табаком при Минздраве поддержали предложение Минфина повысить акциз

Говорит Москвавчера в 04:06
ТК Звезда

В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в РФ

ТК Звездавчера в 05:46
Москва 24

В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в России

Москва 24вчера в 04:24
Комсомольская правда

В Госдуме одобрили идею увеличения акциза на табак

Комсомольская правдавчера в 05:53
Телеканал 360°

Онищенко в шуточной форме оценил планы повысить акцизы на табак

Телеканал 360°вчера в 04:43

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
1,7K

«Важные истории»: Навального разрабатывали несколько подразделений ФСБ, специализирующиеся на репрессиях

По данным издания, позже к разработке Навального подключилось еще одно подразделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ), входящее в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
Дождь05:16
45

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,4K

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
RT на русском07:23
2,5K

МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.
РБК06:42
6

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
417