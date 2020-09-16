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В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России

Увеличение ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20% в 2021 году поможет контролировать ситуацию с нелегальным производством.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Рост числа контрафактных сигарет предсказали из-за повышения акциза

Ранее Минфин России предложил компенсировать расходы, связанные с пандемией коронавируса, и повысить акцизы на табачную продукцию, электронные и обычные сигареты на 20%.
Телеканал 360°вчера в 04:06
Подробнее о событии
ФАН

Контрафактных сигарет может стать больше из-за подорожания акцизов в РФ

ФАНвчера в 09:14
RT на русском

Онищенко прокомментировал идею повысить акцизы на сигареты в России

RT на русскомвчера в 09:52
Москва 24

В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в России

Москва 24вчера в 04:24
Комсомольская правда

В Госдуме одобрили идею увеличения акциза на табак

Комсомольская правдавчера в 05:53
ТК Звезда

В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в РФ

ТК Звездавчера в 05:46
Известия

В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России

Известиявчера в 07:19
Телеканал 360°

Идею повысить ставки акциза на сигареты оценили в Госдуме

Телеканал 360°вчера в 04:42

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
RT на русском07:23
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В Кремле считают бесполезным фиксировать даты «нормандского саммита»

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, что саммит может состояться после второй встречи советников, Песков сказал: "Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно".
Российская газета06:55
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СМИ Белоруссии устроили акцию в поддержку арестованных фотографов

Несколько негосударственных СМИ и порталов Белоруссии убрали с заглавных страниц своих сайтов иллюстрации в поддержку фотокорреспондентов, которые были задержаны и арестованы после освещения акции протеста.
Взгляд.ру05:13

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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