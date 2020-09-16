В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России
Увеличение ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20% в 2021 году поможет контролировать ситуацию с нелегальным производством.В источнике
С чего всё началось
Рост числа контрафактных сигарет предсказали из-за повышения акциза
Ранее Минфин России предложил компенсировать расходы, связанные с пандемией коронавируса, и повысить акцизы на табачную продукцию, электронные и обычные сигареты на 20%.
Телеканал 360°вчера в 04:06
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