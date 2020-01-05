Законопроект об отмене в стране транспортного налога собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». Депутат от Свердловской области Дмитрий Ионин станет одним из авторов законодательной инициативы, сообщает «URA.RU».

Политика Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Политика Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

Политика Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Происшествия В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Происшествия Разбившийся в Иране украинский самолёт прошёл техпроверку 6 января Разбившийся возле Тегерана самолёт Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR произвели в 2016 году, последнее техническое обслуживание он прошёл 6 января.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Футбол «Милан» выставил Сусо на трансфер Сусо перешёл в «Милан» в январе 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 1,3 млн.

Общество Украинский Boeing 737 разбился в Иране из-за технической неисправности Авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта Boeing 737, авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошла из-за технической неисправности – и в Украине, и в Иране полностью опровергли данные о том, что авиалайнер мог быть уничтожен системой ПВО Ирана.

Финансы Курс валют сегодня: евро падает на торгах В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.

Гаджеты Смартфон с цветным отражающим экраном представлен публике Первый смартфон с цветным дисплеем по технологии электронных чернил (E Ink) представлен на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе (США), сообщает сайт ixbt.com 8 января.