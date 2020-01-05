Общество
Мой БрянскВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Законопроект об отмене в стране транспортного налога собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». Депутат от Свердловской области Дмитрий Ионин станет одним из авторов законодательной инициативы, сообщает «URA.RU».
Читать в источнике
Оценить311
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Армия и оружие
ABC: удар по авиабазе США в Ираке был нанесен с территории Ирана
Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке была атакована при ударе баллистическими ракетами, нанесенном с территории Ирана.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Общество
Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране
Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна, заявил вице-президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) по лётной работе Игорь Сосновский.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Армия и оружие
Клинцевич: При серьезном обострении ситуации на Ближнем Востоке Россия готова эвакуировать своих граждан с территории
Клинцевич добавил, что Россия намерена приложить все усилия для того, чтобы обе стороны конфликта сели за стол переговоров и не началась полномасштабная война.
Происшествия
Разбившийся в Иране украинский самолёт прошёл техпроверку 6 января
Разбившийся возле Тегерана самолёт Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR произвели в 2016 году, последнее техническое обслуживание он прошёл 6 января.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Футбол
«Милан» выставил Сусо на трансфер
Сусо перешёл в «Милан» в январе 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 1,3 млн.
Общество
Украинский Boeing 737 разбился в Иране из-за технической неисправности
Авиакатастрофа с участием пассажирского самолёта Boeing 737, авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошла из-за технической неисправности – и в Украине, и в Иране полностью опровергли данные о том, что авиалайнер мог быть уничтожен системой ПВО Ирана.
Армия и оружие
Иран считает самообороной атаки на военные базы США
Власти страны считают самообороной ракетную атаку и пообещали Вашингтону пропорциональный ответ в случае попытки отомстить.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Гаджеты
Смартфон с цветным отражающим экраном представлен публике
Первый смартфон с цветным дисплеем по технологии электронных чернил (E Ink) представлен на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе (США), сообщает сайт ixbt.com 8 января.
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Футбол
Ткачев назвал размер штрафа за мат в «Арсенале»
Употребление нецензурной лексики стоит две тысячи рублей, сообщил полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Сергей Ткачев в интервью РИА Новости.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Общество
Во время похорон Сулеймани в давке погибли 40 человек
В результате давки, образовавшейся во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман, погибли 40 человек, сообщает AP.
Культура
Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»
Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.