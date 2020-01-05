Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ru06 января в 08:30

В России могут отменить транспортный налог

АБН00:46

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

RT на русском06 января в 11:09

Депутат Госдумы высказал мнение о транспортном налоге

Красная весна01:02

«Мечтать не вредно»: какие законы Госдума отклонила в 2019 году

ProKazan.ru05 января в 05:20

Госдума РФ готовит законопроект об отмене транспортного налога

Народные новости05 января в 05:15

Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

Невские Новости04 января в 23:30
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Политика

СНБО уточнил число пассажиров на борту разбившегося в Иране самолёта

На борту украинского пассажирского самолёта, который разбился в Тегеране, находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров.
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Армия и оружие

Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Аргументы и Факты вчера в 23:15
Экономика

Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Вести.Ru 06 января в 01:00
Наука

Брусничный сок понижает давление

Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
МИР 24 06 января в 15:59
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Экономика

Кто больше всего боится потерять работу в наступившем году

Больше всего тревожатся потерять работу или, потеряв, не найти её в своем сегменте охранники, представители сферы сервиса, банкиры, юристы, а также люди, занятые в творческой сфере, связанной с искусством, развлечениями и массмедиа.
Infokam.su 06 января в 02:58
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Здоровье

В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью

«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
RT на русском 06 января в 01:02
Армия и оружие

Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих

Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих.
Эхо Москвы 01:35
Футбол

Новым скаутом «Спартака» стал Артур Вольф

39-летний Артур Вольф назначен новым скаутом московского «Спартака», сообщает Allgemeine Zeitung.
Чемпионат 01:44
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Политика

США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну

Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.
РИА Новости 00:19
Фигурное катание

Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки

"Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января - она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом", - сообщается в пресс-релизе организаторов шоу.
РИА Новости 06 января в 10:47
Футбол

«Ливерпуль» подписал контракт с Nike

Sport24.ru вчера в 03:20
Футбол

Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео

NewInform вчера в 19:04
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 09:10
Культура

Сергей Шнуров в шуточном стихотворении высмеял новые российские фильмы

Родной город 01:11
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Наука

Борьба с гемофилией

Среди первых новостей 2020 года оказалось и сообщение о прогрессе в борьбе с гемофилией.
Полит.ру 06 января в 09:28
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество

Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем

В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Bimru.ru вчера в 06:50
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Общество

Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране

Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.
Lenta.ru вчера в 09:29
Происшествия

Эксперт сомневается, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит

"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.
ПРАЙМ 01:11
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
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