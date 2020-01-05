Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.

Наука Брусничный сок понижает давление Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Экономика Кто больше всего боится потерять работу в наступившем году Больше всего тревожатся потерять работу или, потеряв, не найти её в своем сегменте охранники, представители сферы сервиса, банкиры, юристы, а также люди, занятые в творческой сфере, связанной с искусством, развлечениями и массмедиа.

Здоровье В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью «На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.

Политика США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.

Фигурное катание Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки "Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января - она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом", - сообщается в пресс-релизе организаторов шоу.

Политика Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Наука Борьба с гемофилией Среди первых новостей 2020 года оказалось и сообщение о прогрессе в борьбе с гемофилией.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Общество Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Технологии Sony показала логотип PlayStation 5 Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.

Армия и оружие Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.