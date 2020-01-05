Общество
RT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Политика
СНБО уточнил число пассажиров на борту разбившегося в Иране самолёта
На борту украинского пассажирского самолёта, который разбился в Тегеране, находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров.
Армия и оружие
Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке
Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Экономика
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Наука
Брусничный сок понижает давление
Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Экономика
Кто больше всего боится потерять работу в наступившем году
Больше всего тревожатся потерять работу или, потеряв, не найти её в своем сегменте охранники, представители сферы сервиса, банкиры, юристы, а также люди, занятые в творческой сфере, связанной с искусством, развлечениями и массмедиа.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Здоровье
В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
Армия и оружие
Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих
Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих.
Футбол
Новым скаутом «Спартака» стал Артур Вольф
39-летний Артур Вольф назначен новым скаутом московского «Спартака», сообщает Allgemeine Zeitung.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.
Фигурное катание
Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки
"Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января - она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом", - сообщается в пресс-релизе организаторов шоу.
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Футбол
Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Наука
Борьба с гемофилией
Среди первых новостей 2020 года оказалось и сообщение о прогрессе в борьбе с гемофилией.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Общество
Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем
В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Армия и оружие
Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США
Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
Общество
Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране
Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.
Происшествия
Эксперт сомневается, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит
"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.