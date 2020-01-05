Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ruвчера в 08:30

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09

Транспортный налог могут отменить

ВЕСТИ: Приморье03 января в 21:21

Транспортный налог в России могут отменить

Live2402:51

Госдума РФ готовит законопроект об отмене транспортного налога

Народные новости05 января в 05:15

Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

Невские Новости04 января в 23:30
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Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:35
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
РИА Новости 02:12
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами.
РБК 03:16
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости вчера в 07:43
Футбол

Московское «Динамо» подписало футболиста «Краснодара» Скопинцева

Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года.
Вести.Ru 03:15
Здоровье

Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО

Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Известия 05 января в 21:34
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

RT на русском 03:13
Авто

Sony представила электромобиль Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Автоновости дня 03:07
Происшествия

В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
ТАСС 02:48
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:19
Технологии

Samsung создал искусственных людей

Ореанда-Новости вчера в 14:52
Здоровье

Во время диспансеризации у кировчан впервые нашли 30 тыс. заболеваний

Профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризаций среди детей по итогам 11 месяцев 2019 года охвачено 164 843 человек.
Новый вариант 02:50
Гаджеты

Asus и Nvidia представили игровой монитор с частотой 360 Гц

Cyber.sports.ru вчера в 07:15
Происшествия

Австралийские летчики показали полет в багровом от пожаров небе

Пресс-служба австралийский Королевских ВВС опубликовала 5 января видео полета транспортного самолета по району, охваченному лесными пожарами.
Известия вчера в 23:45
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 04 января в 05:56
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
Происшествия

Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Поздно вечером в понедельник, 6 января, на одном из каналов в «Телеграмме» появилось скандальное сообщение: артиста НОВАТа обвинили в изнасиловании.
КП - Новосибирск вчера в 12:35
Космос

Ученые обнаружили первую планету размером с Землю в обитаемой зоне

Русская Планета 03:06
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Происшествия

В ДТП на «Скандинавии» автобус насмерть сбил пешехода

ЛОТ 02:39
Технологии

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Роспатент назвал самые любопытные, по мнению ведомства, патенты на изобретения 2019 года.
Российская газета 02:44
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Кино

«Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Rambler News Service 04 января в 05:24
Здоровье

Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 05 января в 08:55
Хоккей

Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за $ 11,2 млн, сообщает Los Angeles Times.
Чемпионат 03:15
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