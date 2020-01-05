Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

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Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

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Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

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Народные новостивчера в 05:15

Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

Невские Новости04 января в 23:30

Транспортный налог готовят к полной отмене

Primpress.ru04 января в 14:30
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По данным источника, контракт 32-летнего россиянина с турецким клубом заключен на полтора года.
Metaratings 12:01
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В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР

REGNUM 03 января в 08:50
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Романов включен в символическую сборную молодежного чемпионата мира

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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
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Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

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Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Общество

В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

Нарушения общественного порядка во время акции блогера в Волгограде, который кидал деньги в толпу, не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 11:16
Политика

Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.
Lenta.ru 11:08
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
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Samsung представила два новых смартфона

Южнокорейская компания Samsung презентовала два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

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Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

Вести.Ru 10:52
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

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Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

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Фигурное катание

Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки вернется к интенсивным тренировкам, сообщила пресс-служба шоу.
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США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
Коммерсантъ 11:59
Политика

В МИД России оценили избрание нового спикера парламента Венесуэлы

Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера в парламенте Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутриполитической борьбы в конституционное поле.
РБК 11:30
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна 04 января в 19:09
Происшествия

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
РИА Новости 04 января в 22:00
Происшествия

Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге

При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
РБК 11:52
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Формулу успешного похужения предложил ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
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Экономика

Число бедных граждан в России растет

Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
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Политика

Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани

США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
РИА Новости 09:25
Футбол

В «Ювентусе» исключили уход Джана и Рабьо в январе

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Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.
Российская газета 06:48
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Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
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