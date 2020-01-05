Экономика
RT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Происшествия
Полиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню
Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Политика
В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов
Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в России
Журналисты «Российской газеты» собрали в рейтинг анонсы производителей, и назвали кроссоверы, которые появятся на рынке РФ в 2020 году.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона
Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Футбол
Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
Кино
В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Происшествия
В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Технологии
На CES 2020 показали способности робота-шара Samsung Ballie
На международной выставке CES 2020 эксперты представили робота-шара, который поможет владельцам решить бытовые дела.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Происшествия
Рэп-баттл в петербургском метро закончился дракой со стрельбой
Экономика
Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд
По результатам 2019 года рубль стал одной из лучших мировых валют благодаря высокому «кэрри» и росту спот-курса, поэтому спекулянты не торопятся фиксировать прибыль.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Наука
Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего
Президент Toyota Motor Акио Тоёда объявил о планах компании по строительству прототипа футуристического города возле горы Фудзи на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.