Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ruвчера в 08:30

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09

Путин может сделать заявление об отмене транспортного налога

Primpress.ru06:20

Транспортный налог могут отменить

ВЕСТИ: Приморье03 января в 21:21

Транспортный налог в России могут отменить

Live2402:51

Госдума РФ готовит законопроект об отмене транспортного налога

Народные новости05 января в 05:15
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Происшествия

Полиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню

Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
BFM.ru 04:15
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Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Комсомольская правда вчера в 07:30
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Политика

В Тегеране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.
Известия 04:07
Гаджеты

Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов

Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
News.ru вчера в 20:08
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Происшествия

В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка

РИА Новости 05:23
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в России

Журналисты «Российской газеты» собрали в рейтинг анонсы производителей, и назвали кроссоверы, которые появятся на рынке РФ в 2020 году.
Tvoe-avto.com 05 января в 01:52
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

Прокуратура Токио во вторник выпустила ордер на арест супруги бывшего главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:37
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Телеканал 360° 05 января в 23:37
Армия и оружие

Навального уличили в распространении небылиц о российской оборонке

Слово и Дело 06:27
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru 05 января в 08:37
Футбол

Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
Свободная Пресса вчера в 13:01
Кино

В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
Gazeta.SPb вчера в 15:24
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
RT на русском 02:07
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Технологии

На CES 2020 показали способности робота-шара Samsung Ballie

На международной выставке CES 2020 эксперты представили робота-шара, который поможет владельцам решить бытовые дела.
Vevby.ru 04:00
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском 06:18
Происшествия

Рэп-баттл в петербургском метро закончился дракой со стрельбой

РЕН ТВ вчера в 03:38
Экономика

Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд

По результатам 2019 года рубль стал одной из лучших мировых валют благодаря высокому «кэрри» и росту спот-курса, поэтому спекулянты не торопятся фиксировать прибыль.
Profinance.ru 05:52
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Происшествия

В Испании задержали преступников, принуждавших россиянок к проституции

Вести.Ru 05:42
Наука

Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего

Президент Toyota Motor Акио Тоёда объявил о планах компании по строительству прототипа футуристического города возле горы Фудзи на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES 2020) в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:45
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Аргументы и Факты 04:19
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