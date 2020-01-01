Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ru08:30

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Транспортный налог готовят к полной отмене

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РБК 07:10
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