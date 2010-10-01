Экономика
RT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Политика
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Авто
В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen
Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.
Происшествия
Дело возбудили после гибели восьми человек при пожаре в Подмосковье
Уголовное дело возбудили в Раменском после смерти восьми человек при пожаре на территории тепличного комплекса.
Политика
Путин даст старт работе «Турецкого потока» 8 января
Российский лидер Владимир Путин 8 января посетит Турцию, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Религия
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
Футбол
Экс-игрок сборной России вступил в воронежский «Факел»
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
Футбол
Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного
«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Политика
Пушков объяснил решение Меркель ехать в Москву на переговоры с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков указал на тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву, а не отправится обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Игры
Sony показала логотип PlayStation 5
Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Музыка
Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Гаджеты
В Wolfenstein: Youngblood добавлены отражения RTX, сглаживание DLSS и NVIDIA Highlights
NVIDIA с разработчиками постоянно трудится над улучшением RTX и теперь сообщила, что в Wolfenstein: Youngblood на днях появится обновление, посвящённое трассировке.
Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом топ-5 лиг Европы, Месси — 8-й
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
Прокуратура Токио получила ордер на арест супруги бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.
Футбол
Хосеп Гвардиола: Никогда не возглавлю «Манчестер Юнайтед» и «Реал»
Гвардиола возглавлял Барселону с 2008 по 2012 год, став с командой обладателем 14 различных трофеев, в том числе он добивался побед в чемпионате Испании (2009-2011) и Лиге чемпионов (2009, 2011) Отметим, что сегодня состоится первый матч полуфинала Кубка английского лиги между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.