Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Госдума оценила необходимость отмены транспортного налога

SpeedMe07:12

Транспортный налог могут отменить

ВЕСТИ: Приморье03 января в 21:21

Транспортный налог в России могут отменить

Live2402:51

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09

Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ruвчера в 08:30

Путин может сделать заявление об отмене транспортного налога

Primpress.ru06:20

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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