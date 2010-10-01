Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

CarsWeek.ru09:59

Транспортный налог могут отменить

ВЕСТИ: Приморье03 января в 21:21

Транспортный налог в России могут отменить

Live2402:51

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09

Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ruвчера в 08:30

Путин может сделать заявление об отмене транспортного налога

Primpress.ru06:20

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57
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Экономика

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
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Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.23f

Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.
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Армия и оружие

CNN: военных США привели в полную боевую готовность на Ближнем Востоке

Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.
Газета.Ru 13:07
Политика

МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям

Киев не отказывается от существующего формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы Минским соглашениям.
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Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера

Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
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Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Армия и оружие

НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака

НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета 01:10
Политика

В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Газета.Ru 13:37
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Кино

Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Москва 24 05 января в 22:19
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Политика

Церемония погребения Сулеймани началась в Иране

News.ru 11:20
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«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России после МЧМ-2020

Спорт-Экспресс 09:23
Футбол

Хавбек «Тоттенхэма» Сиссоко выбыл до апреля из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Сиссоко выбыл на три месяца из-за травмы, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
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Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 вчера в 05:03
Политика

Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Происшествия

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
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Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером

Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
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Футбол

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
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Происшествия

Япония выписала ордер на арест супруги Карлоса Гона

В Японии выписали ордер на арест жены экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона Кэрол.
BFM.ru 06:59
Происшествия

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 13:47
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
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Начались съемки нового «Бэтмена»

Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
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Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru вчера в 18:29
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
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Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
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Общество

Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
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Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть

Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
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Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Газета.Ru 10:24
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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