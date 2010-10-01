Экономика
RT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
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Экономика
Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23f
Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.
Армия и оружие
CNN: военных США привели в полную боевую готовность на Ближнем Востоке
Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.
Политика
МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям
Киев не отказывается от существующего формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы Минским соглашениям.
Футбол
Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера
Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака
НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Хоккей
«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России после МЧМ-2020
Футбол
Хавбек «Тоттенхэма» Сиссоко выбыл до апреля из-за травмы
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Сиссоко выбыл на три месяца из-за травмы, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Политика
Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Политика
Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером
Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Происшествия
Япония выписала ордер на арест супруги Карлоса Гона
В Японии выписали ордер на арест жены экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона Кэрол.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Гаджеты
Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть
Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.