Общество
SpeedMeГосдума оценила необходимость отмены транспортного налога
Проект закона об отмене транспортного налога в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в Госдуму, а Нижняя палата парламента рассмотрит его в начале 2020 года.
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Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Футбол
Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Политика
Евросоюз решил ужесточить безвиз для украинцев
Евросоюз решил ужесточить безвизовый режим для граждан Украины.
Общество
В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек
В столпотворении на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский Dragon остаётся единственным грузовым кораблём, который может доставлять материалы с борта МКС на Землю.
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
Спорт
Лефсус: не стану плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил опасение, что, если Сергею Устюгову не разрешат выступать на Олимпиаде-2022, спортсмен может потерять мотивацию и завершить карьеру.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Армия и оружие
НАТО решило вывести некоторое число военных из Ирака
Сотрудник НАТО сообщил журналистам, что альянс решил временно вывести некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности.
Киберспорт
Shroud объяснил «любовь» стримеров к Escape from Tarkov
Канадский стример Майк shroud Гржесик считает, что его коллеги проводят массовые трансляции по Escape from Tarkov только из-за большого числа зрителей, которые приходят к ним на каналы для получения лута.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Политика
Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Происшествия
Хулиганы, устроившие подрыв в Сланцах, ранили «розочкой» подростка
После подрыва под окнами жилого дома в Сланцах последовал кулачный бой. Агрессоры повели себя нечестно и пустили в ход разбитую бутылку.
Экономика
Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России
Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
Авто
Назвали новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Здоровье
Expressen (Швеция): шесть проблем, которые портят сон (Expressen)
Сомнолог и профессор кафедры общественного здоровья Хелена Шиллер (Helena Schiller) поможет нам выделить нарушения сна различного типа.
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года
В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.