Энергетика
РИА НовостиВ Госдуме оценили новую сделку ОПЕК+
Ситуация на рынках нефти будет постепенно будет улучшаться, если участники ОПЕК+ будут выполнять условия новой сделки, заявил RT депутат Госдумы Владимир Гутенев. При этом само соглашение политик оценил положительно.
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Комментарии
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Транспорт
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Происшествия
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Происшествия
В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
Общество
В Челябинской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
На 11 апреля в Челябинской области новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены 42 случая заболевания COVID-19.
РИА Новости 02:18
Общество
В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус
В Смоленской области у 86 человек из дома-интерната для престарелых и инвалидом подозревают коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru вчера в 15:04
Технологии
Эксперты Тechspot назвали лучшие подержанные видеокарты для покупки
iReactor вчера в 01:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым
Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости 11 апреля в 14:42
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин: «У нас с женой осталась 31 тысяча рублей»
57-летний Виктор Рыбин признался, что из-за пандемии коронавируса его семья осталась без средств к существованию.
StarHit.ru вчера в 16:00
Армия и оружие
ВВС США объединили свои системы энергетического оружия
Полевые испытания первой системы высокоэнергетического лазерного оружия проведет Бюро стратегического планирования и экспериментального развития ВВС США (SDPE) на авиабазе Райт-Паттерсон, штат Огайо, сообщает 6 апреля интернет ресурс Центра аэрокосмический испытаний на базе ВВС США Эдвардс.
ИА Красная Весна вчера в 10:15
Общество
РЖД приостанавливают бесплатную перевозку ветеранов ВОВ
С 13 апреля ОАО РЖД приостановило бесплатную перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:35
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест
Согласно результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье - регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест.
Известия 02:52
Экономика
Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны
Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Армия и оружие
АПЛ «Князь Владимир» будет передана Северному флоту в июне
Головная стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»), оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, может войти в состав Северного флота до конца июня текущего года.
Евразия Daily 02:36
Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК 11 апреля в 08:26
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Происшествия
В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
REGNUM вчера в 04:33
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Авто
Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30
Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня вчера в 10:30
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства
Фонт — один из основных конкурентов нынешнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах главы клуба, которые запланированы на 2021 год.
Bookmaker-ratings.ru 01:33
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Религия
У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Футбол
Ракитич: сам решу свое будущее, я не мешок картошки
Футболист "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что сам в состоянии принять решение о своем будущем и попросил каталонский клуб об уважении.
РИА Новости 01:25