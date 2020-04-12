Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили новую сделку ОПЕК+

Ситуация на рынках нефти будет постепенно будет улучшаться, если участники ОПЕК+ будут выполнять условия новой сделки, заявил RT депутат Госдумы Владимир Гутенев. При этом само соглашение политик оценил положительно.
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В Госдуме РФ оценили эффект от сделки ОПЕК+

ИА Красная Веснавчера в 16:51

В Госдуме прокомментировали новые соглашения ОПЕК+

Московский Комсомолецвчера в 16:43

В Госдуме поддержали новую сделку ОПЕК+

News.ruвчера в 16:40

В Госдуме оценили новую сделку ОПЕК+

РИА Новостивчера в 16:22
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Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
468
Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
3
Транспорт

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
3,8K
Происшествия

В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов

С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
79
Происшествия

Авария со смертельным исходом в Становлянском районе

Gorod48 02:02
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
156
Происшествия

В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом

Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
32
Общество

В Челябинской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

На 11 апреля в Челябинской области новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены 42 случая заболевания COVID-19.
РИА Новости 02:18
3
Общество

В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус

В Смоленской области у 86 человек из дома-интерната для престарелых и инвалидом подозревают коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru вчера в 15:04
847
Технологии

Эксперты Тechspot назвали лучшие подержанные видеокарты для покупки

iReactor вчера в 01:50
1
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым

Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости 11 апреля в 14:42
6
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин: «У нас с женой осталась 31 тысяча рублей»

57-летний Виктор Рыбин признался, что из-за пандемии коронавируса его семья осталась без средств к существованию.
StarHit.ru вчера в 16:00
11
Армия и оружие

ВВС США объединили свои системы энергетического оружия

Полевые испытания первой системы высокоэнергетического лазерного оружия проведет Бюро стратегического планирования и экспериментального развития ВВС США (SDPE) на авиабазе Райт-Паттерсон, штат Огайо, сообщает 6 апреля интернет ресурс Центра аэрокосмический испытаний на базе ВВС США Эдвардс.
ИА Красная Весна вчера в 10:15
3
Общество

РЖД приостанавливают бесплатную перевозку ветеранов ВОВ

С 13 апреля ОАО РЖД приостановило бесплатную перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:35
1
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
24
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест

Согласно результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье - регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест.
Известия 02:52
Экономика

Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны

Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
59
Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» будет передана Северному флоту в июне

Головная стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»), оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, может войти в состав Северного флота до конца июня текущего года.
Евразия Daily 02:36
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК 11 апреля в 08:26
969
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
1,1K
Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM вчера в 04:33
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Наука

В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
203
Авто

Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня вчера в 10:30
3
Футбол

Кандидат в президенты «Барселоны»: Клуб находится на грани банкротства

Фонт — один из основных конкурентов нынешнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах главы клуба, которые запланированы на 2021 год.
Bookmaker-ratings.ru 01:33
Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
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Религия

У православных христиан началась страстная неделя

У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Футбол

Ракитич: сам решу свое будущее, я не мешок картошки

Футболист "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что сам в состоянии принять решение о своем будущем и попросил каталонский клуб об уважении.
РИА Новости 01:25
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Гутенев Владимир Владимирович
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Член фракции «Единая Россия».
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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