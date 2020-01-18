Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
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с чего всё началось
Посольство Украины в Великобритании на свой странице в Facebook
 сообщило о подержке ЕС и США жалобы Украины и Грузии на непровомернную деятельность России.
Военное дело03:41

Подробнее о событии

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

RT на русском07:43

Косачев ответил на жалобы Украины и Грузии

News.ru09:33

Косачев: РФ скрупулезно соблюдает обязательства по акваториям Черного и Азовского морей

ТАСС08:46

В Госдуме отреагировали на претензии Украины и Грузии к России

Московский Комсомолец10:10

Эксперт: России, Украине и Грузии надо договориться о спасении на море

РИА Новости06:44

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Газета.Ru03:34

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

РБКвчера в 20:10
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Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Кино

В сериале Паоло Соррентино «Новый папа» высмеяли Меган Маркл

Вокруг ТВ 06:31
Политика

Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства

Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
Lenta.ru 08:31
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
RT на русском 10:40
Общество

Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию

Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Газета.Ru 02:37
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru 08:52
Авто

Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России

Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.
Rusargument вчера в 03:53
Политика

Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

РИА Новости 09:02
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 16 января в 17:21
Энергетика

На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
Известия 09:54
Кино

Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Игромания.ру 01:38
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Политика

Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине

Вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января, обсудили по телефону Владимир Путин и Ангела Меркель.
Радио Маяк вчера в 08:36
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

Газета.Ru вчера в 23:49
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК вчера в 10:11
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Армия и оружие

Армия РФ начала получать новейшие танковые снаряды «Лекало»

Минобороны РФ начало приобретать новейшие бронебойные подкалиберные снаряды ЗБМ44 «Лекало», способные поражать современные модификации американских танков M1A2 Abrams.
Политическая Экспертиза вчера в 04:08
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru 06:42
Политика

Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

РИА Новости 09:22
Культура

Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости 09:17
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Москва 24 вчера в 05:38
Наука

Восток и его обитатели: тайны подледного озера Антарктиды

Популярная механика 04:16
Происшествия

В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Российская газета 07:47
Политика

Даниил Егоров стал новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
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