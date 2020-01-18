Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
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с чего всё началось
Посольство Украины в Великобритании на свой странице в Facebook сообщило о подержке ЕС и США жалобы Украины и Грузии на непровомернную деятельность России.Военное дело03:41
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Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Политика
Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства
Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
Общество
Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию
Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Авто
Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России
Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Энергетика
На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
Кино
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января, обсудили по телефону Владимир Путин и Ангела Меркель.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Общество
Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Армия и оружие
Армия РФ начала получать новейшие танковые снаряды «Лекало»
Минобороны РФ начало приобретать новейшие бронебойные подкалиберные снаряды ЗБМ44 «Лекало», способные поражать современные модификации американских танков M1A2 Abrams.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Наука
Восток и его обитатели: тайны подледного озера Антарктиды
Происшествия
В Башкирии в аварии погибли три человека
Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Происшествия