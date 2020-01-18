с чего всё началось

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Общество Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.