Политика
Победа РФВ Госдуме оценили отказ Киевом праздновать 9 Мая
Отказ властей Украины праздновать 9 Мая является разрушением исторической памяти. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на заявление главы МИД Украины Вадим Пристайко.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.RT на русском02:32
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