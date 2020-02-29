Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.

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Отказ властей Украины праздновать 9 Мая является разрушением исторической памяти. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на заявление главы МИД Украины Вадим Пристайко.

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