Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.

с чего всё началось

Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости в субботу, 23 мая.

Гаджеты Пользователи пожаловались на работу смартфонов Samsung Пользователи некоторых моделей смартфонов Samsung столкнулись с проблемами в работе гаджетов. Об этом сообщили в социальной сети Weibo. 2

Армия и оружие ВМС США испытали лазер против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 224

Футбол У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский. 43

Хоккей Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.

Финансы Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.

Единоборства Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.

Гаджеты AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.

Происшествия Подросток застрелил бывшего бойца АТО под Киевом Шестнадцатилетний житель Киевской области застрелил экс-бойца батальона «Айдар» Игоря Корниенко, участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.

Гаджеты Начались продажи видеокарт Matrox D-Series D1480 для видеостен Компания Matrox сообщила о начале продаж видеокарт D-Series D1480, специально созданных для видеостен.

Футбол Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня.

Политика Трамп заявил об отсутствии у Байдена положительных качеств Президент США Дональд Трамп заявил, что у его вероятного оппонента на грядущих выборах главы государства Джо Байдена отсутствуют какие-либо положительные качества.

Общество Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей. 60

Общество Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 214

Армия и оружие 75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое". 16

Экономика Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. 2