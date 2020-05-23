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Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста

Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости в субботу, 23 мая.
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В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
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