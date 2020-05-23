Коронавирус
Газета.RuВ Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что сам выступает за идею снижения пенсионного возраста в стране.
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с чего всё началось
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.РИА Новости09:35
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