Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.

с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что сам выступает за идею снижения пенсионного возраста в стране.

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