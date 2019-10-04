Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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с чего всё началось
Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян, — заявил Наимский в эфире «Польского радио
».
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