Экономика

РИА БиробиджанРИА БиробиджанВ Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Маловероятно, что законопроект о минимальной планке зарплат бюджетников будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике. Однако сама идея, по мнению парламентария, позитивна и должна быть рассмотрена.
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Ярослав Нилов
Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом
 планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.
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